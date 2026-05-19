Lazio, senti Zigoni: "Furlanetto farà strada! Che parate nel derby"
19.05.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Intervistato da Il Corriere Veneto, l'ex attaccante Gianfranco Zigoni ha parlato dell'esordio in Serie A e con la Lazio nel derby contro la Roma di Alessio Furlanetto. Di seguito il suo pensiero: "Alessio farà strada, ve lo dico io. È venuto qui da me due o tre volte, un ragazzo in gamba, simpatico e serio. Nel derby ha fatto almeno due grandi parate. Se giocassi ancora, affrontare un portiere così, quasi due metri, sarebbe dura. E poi l'esordio in Roma-Lazio... Oh, ci vuole un sangue freddo eccezionale".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.