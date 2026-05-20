Lazio tra bilanci, mercato e scadenze: Lotito aspetta il verdetto
RASSEGNA STAMPA - Non solo Sarri, è tempo di rivoluzione anche nella rosa della Lazio. Pedro ha già annunciato il suo addio, mentre Hysaj ha salutato la Lazio. Resta invece in bilico il futuro di Basic, in scadenza a giugno e ancora senza novità sul rinnovo. Più delicata la situazione dei nove giocatori con contratto fino al 2027, tra cui Romagnoli, Gila, Lazzari e Provedel: gran parte della difesa biancoceleste è infatti ancora da definire.
Prima di pianificare il mercato, il club aspetta però il responso della commissione di vigilanza sui conti. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito deve rispettare i nuovi parametri economici e rischia un mercato estivo bloccato al saldo zero, con acquisti possibili solo dopo eventuali cessioni. La società conta anche sui fondi legati all’accordo tra la Lega Serie A e IMG per i diritti tv, ma i tempi restano incerti.
Sul fronte mercato, Romagnoli continua a riflettere sull’offerta dell’Al Sadd, già vicina a gennaio prima dello stop improvviso della trattativa. Gila, invece, è seguito con attenzione dal Napoli e potrebbe ritrovare Maurizio Sarri in azzurro.