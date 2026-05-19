Serie A e il valzer di panchine, Piantanida: "Non ho dubbi sul futuro di Sarri"
19.05.2026 21:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TMW Radio
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Il possibile intreccio di allenatori tra Serie A e Nazionale continua ad alimentare discussioni. A intervenire è stato Franco Piantanida ai microfoni di TMW Radio, tracciando scenari piuttosto netti sul futuro dei principali tecnici.
Secondo l’opinionista, sia Maurizio Sarri che Antonio Conte sarebbero destinati a cambiare aria al termine della stagione. “0% che Sarri rimanga alla Lazio, così come Conte a Napoli”. Per il tecnico salentino, però, il futuro potrebbe anche essere lontano dai club: “Conte non so dove andrà, non in un altro club. O Nazionale o a casa”.
Scenario diverso per Massimiliano Allegri, che secondo Piantanida avrebbe buone possibilità di restare al Milan: “Allegri resta al 51% al Milan”.
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