Lazio, nuova rivoluzione: Sarri vicino all’addio, ecco tutti i nomi per la panchina
Maurizio Sarri è sempre più vicino all’addio alla Lazio: sabato potrebbe salutare definitivamente, con Napoli e Atalanta come possibili destinazioni. Alla società non avrebbe ancora comunicato nulla, ma in casa biancoceleste si respira già aria di nuovo cambiamento. Dopo le dimissioni del 2024, infatti, la Lazio ha alternato Tudor, Baroni e il ritorno di Sarri senza riuscire a trovare continuità. Claudio Lotito è quindi tornato a cercare un nuovo allenatore.
I NOMI - Tra i nomi valutati c’è quello di Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus ma già contattato in passato da diversi club europei. L’ex tecnico del Bologna piace per il suo calcio moderno e per la capacità di valorizzare il gruppo. Nella lista figurano anche Raffaele Palladino, reduce dall’esperienza con l’Atalanta, e Fabio Pisacane, protagonista della salvezza del Cagliari puntando molto sui giovani.
Restano inoltre sullo sfondo Gennaro Gattuso, che potrebbe aspettare offerte dall’estero, e alcune suggestioni legate al passato laziale come Sergio Conceiçao e Matias Almeyda. Tra le idee più romantiche c’è anche Miroslav Klose, oggi in Germania, mentre, come sottolinea il Corriere dello Sport, circola pure il nome di Kosta Runjaic dell’Udinese. Tutto però dipenderà dalla scelta definitiva di Sarri: solo dopo il suo addio ufficiale Lotito potrà affondare per il nuovo tecnico.