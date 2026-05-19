Lazio | Impallomeni e il futuro di Sarri: "Dico Napoli, ma occhio all'Atalanta"
19.05.2026 23:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TMW Radio
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Il futuro di Maurizio Sarri, così come quello di Allegri e Conte, sembra essere al centro dei discorsi degli addetti ai lavori. Anche Stefano Impallomeni, intervenuto, insieme ad altri opinionisti, ai microfoni di TMW Radio, ha espresso il proprio punto di vista. Ecco le parole dell'ex calciatore:
"Dico Sarri-Napoli, ma non trascurerei la pista Bergamo qualora andasse Giuntoli. Troverebbe un ambiente dove si respira calcio. Vedo Conte in Nazionale o un anno fermo e Allegri che rimane al Milan".
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