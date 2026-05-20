Lazio, emergenza totale a centrocampo: Sarri senza registi
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri arriva all’ultima gara contro il Pisa senza veri registi a disposizione. Rovella è squalificato dopo l’espulsione nel derby, Taylor anche per somma di ammonizioni, mentre Cataldi e Patric sono fermi per infortunio. Per questo potrebbe toccare a Basic giocare davanti alla difesa, vista anche la scarsa considerazione avuta finora da Belahyane.
Quella della regia è stata una vera emergenza per tutta la stagione della Lazio, segnata da continui problemi fisici. Rovella ha vissuto un’annata complicata tra pubalgia e frattura alla clavicola, chiudendo con appena 13 presenze tra campionato e coppe. Anche Cataldi ha dovuto stringere i denti più volte, pagando poi gli sforzi nel finale di stagione.
Con il forfait anche di Patric, alle prese con una tendinopatia, Sarri dovrà quindi affidarsi a molti giocatori poco utilizzati. Come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe esserci spazio per Belahyane e Przyborek, ancora senza esordio, mentre in attacco resta il dubbio tra Isaksen e Cancellieri. A sinistra potrebbe partire titolare Pedro, all’ultima presenza in biancoceleste. Dietro torna Romagnoli, con Nuno Tavares assente per squalifica.