Lazio, emergenza totale a centrocampo: Sarri senza registi

20.05.2026 08:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, emergenza totale a centrocampo: Sarri senza registi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri arriva all’ultima gara contro il Pisa senza veri registi a disposizione. Rovella è squalificato dopo l’espulsione nel derby, Taylor anche per somma di ammonizioni, mentre Cataldi e Patric sono fermi per infortunio. Per questo potrebbe toccare a Basic giocare davanti alla difesa, vista anche la scarsa considerazione avuta finora da Belahyane.

Quella della regia è stata una vera emergenza per tutta la stagione della Lazio, segnata da continui problemi fisici. Rovella ha vissuto un’annata complicata tra pubalgia e frattura alla clavicola, chiudendo con appena 13 presenze tra campionato e coppe. Anche Cataldi ha dovuto stringere i denti più volte, pagando poi gli sforzi nel finale di stagione.

Con il forfait anche di Patric, alle prese con una tendinopatia, Sarri dovrà quindi affidarsi a molti giocatori poco utilizzati. Come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe esserci spazio per Belahyane e Przyborek, ancora senza esordio, mentre in attacco resta il dubbio tra Isaksen e Cancellieri. A sinistra potrebbe partire titolare Pedro, all’ultima presenza in biancoceleste. Dietro torna Romagnoli, con Nuno Tavares assente per squalifica.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.