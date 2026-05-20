Lazio, Sarri è diviso: Atalanta o Napoli: ecco cosa farà la differenza

20.05.2026 09:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sarri è diviso: Atalanta o Napoli: ecco cosa farà la differenza
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri e la Lazio, ormai, sono ai saluti. Il Comandante, dopo la stagione più difficile della sua carriera, ha aspettato invano una chiamata da parte della società per provare a costruire il futuro del club. Ma da Formello non si è fatto vivo nessuno. Le uniche chiamate che hanno fatto risuonare il telefono di Sarri sono state quelle del Napoli - disposto a riportarlo a Castel Volturno per completare un ciclo lasciato in sospeso nel 2018, - e dell'Atalanta che per un aprire una nuova pagina della sua storia vuole affidarsi all'esperienza e alla qualità di un tecnico come come quello toscano. Entrambe le società hanno presentato un'offerta concreta, simili sotto l'aspetto economico e della durata, ma differenti per il materiale a disposizione. 

NAPOLI - Secondo quanto riporta il Messaggero, il Napoli avrebbe messo sul piatto un biennale da 2,6 milioni di euro più bonus trovando subito il gradimento del tecnico. A Castel Volturno Sarri troverebbe una squadra di altissima qualità, pronta per lottare per lo Scudetto e che sarà impegnata nella prossima Champions League. Una base di partenza probabilmente superiore a quella che aveva lasciato nel 2018 quando si trasferì al Chelsea. 

ATALANTA - A  Bergamo troverebbe un'offerta economica più alta. L'Atalanta avrebbe messo sul piatto 2,7 milioni di euro per due anni più bonus, rilanciando a quanto offerto dal Napoli nelle scorse ore. Scegliendo Zingonia come destinazione Sarri dovrebbe ricostruire una squadra. Avrebbe un ruolo centrale nelle scelte di mercato e gli verrebbe ceduto solamente Ederson per finanziare una campagna acquisti che dovrebbe trasformare la Dea da una rosa nata e abituata per il 3-4-2-1 a una perfetta per il 4-3-3 e pronta a candidarsi per il ritorno in Champions e la vittoria della Conference League. 

I DUBBI DI SARRI - Se economicamente le possibilità sono simili, le riflessioni di Sarri si sposteranno su altro. Non sono i 100.000 euro di più e di meno che sposteranno la volontà di un tecnico raramente legato all'aspetto economico. In entrambi i casi il Comandante troverà un progetto ambizioso, ma è il punto di partenza che cambia radicalmente. A Napoli troverebbe una squadra già costruita e che andrà solo ritoccata, dandogli la possibilità di conquistare il titolo con il club partenopeo.

A Bergamo, invece, un'Atalanta da far rinascere. Dovrà comandare le operazioni di costruzione di una squadra che in breve tempo dovrà tornare a essere competitiva per le prima quattro posizioni. L'altro fronte del ragionamento riguarda la competizione europea da disputare. Se la Champions League ha sempre il suo enorme fascino, la Conference è quel torneo tanto odiato da un Sarri che, con la Lazio, gli voltò le spalle pur di centrare il secondo posto. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.