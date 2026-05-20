Lazio, si lavora al post Sarri: Lotito chiama anche Allegri
RASSEGNA STAMPA - Al via il valzer delle panchine in Serie A. Tra tutte, anche la Lazio cambierà allenatore. Sarri andrà via: il suo addio è ormai una formalità, verrà concretizzato solo alla fine del campionato (dopo il Pisa) e a seguito di un incontro con la società. Per questo, per il terzo anno consecutivo, Lotito e Fabiani dovranno scegliere un nuovo tecnico.
Tra i possibili sostituti ci sono Thiago Motta, Palladino (in uscita dall'Atalanta), Conceicao, Grosso (verso la Fiorentina), Pisacane (ha appena rinnovato con il Cagliari) e Klose. Come riportato da Il Messaggero, però, il presidente biancoceleste avrebbe chiamato anche Allegri (come ogni anno), attualmente al Milan. I due sono grandi amici, ma l'arrivo di Max nella Capitale è praticamente impossibile e non solo per l'ingaggio elevato. Un contatto, comunque, da aggiungere alla lista.