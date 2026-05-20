Calciomercato Lazio | Inter, cambio in porta: contatti per Provedel

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RASSEGNA STAMPA - L'Inter sceglie i suoi portieri e guarda a Formello. L'obiettivo è Provedel (ve l'abbiamo raccontato in anteprima): come riportato da Tuttosport, la società nerazzurra da alcune settimane sta sondando il terreno con il suo entourage. Il portiere della Lazio, infatti, è in scadenza nel 2027 e al momento non ci sono state avvisaglie per il rinnovo.

Con il possibile rientro di Mandas dal prestito al Bournemouth e l'arrivo a gennaio di Motta, il numero 94 potrebbe anche essere sacrificato. A Milano farebbe il secondo: l'anno prossimo il primo sarà Martinez, visto che l'Inter non ha intenzione di prolungare il contratto di Sommer. Tra i nomi di De Gea, Vicario e Stankovic, quello di Provedel è sicuramente in cima alla lista.