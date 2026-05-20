Lazio, Giordano sul futuro di Sarri: "Vi dico io dove andrà". Poi sul sostituto...

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© foto di Federico De Luca 2026

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano si è espresso sul futuro di Sarri, tra Napoli e Atalanta, e quello della panchina della Lazio tra i vari nomi emersi in queste ore.

FUTURO SARRI - "Credo che la rosa del Napoli possa far comodo a chiunque. Se il Napoli dovesse andare su Sarri, cosa che dubito, non credo che lui possa dire di non essere soddisfatto. Magari farà un mercato un po' più a risparmio, ma la rosa rimane fortissima. Alla fine Sarri andrà all'Atalanta. Il Napoli volendo ha altri nomi su cui puntare, in più si è già promesso a Giuntoli".

IL SOSTITUTO DI SARRI - "Istintivamente ti dico che come post-Sarri potrebbe avere senso Gattuso, perché è uno che si è sempre acceso nei momenti di diffucoltà, come faceva da giocatore, ma anche Grosso o Palladino. Faccio fatica a vedere Palladino all'interno della Lazio. Sarebbe la società più grande allenata da lui, ma ci sono troppe problematiche da risolvere per averlo".