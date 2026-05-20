Lazio, Cardone: "Lotito non realizza la situazione. Servono tre mosse..."

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Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone è tornato a commentare le dichiarazioni rilasciate da Lotito negli scorsi giorni, dicendo la sua sulle prossime mosse che il patron dovrebbe fare per provare a risollevare le sorti della Lazio. Queste le sue parole:

“Le parole di Lotito fanno arrabbiare perché sono la dimostrazione, forse definitiva, della sua inconsapevolezza della situazione. Il fatto che i tifosi non c’erano al derby segna il punto di non ritorno, quindi dalle dichiarazioni successive ci si aspettava una presa di coscienza. La risposta è stata disarmante, allarmante; torno serafico, tranquillo, come se non fosse successo nulla. Non ha compreso la situazione, cosa è successo.

"In questa situazione Lotito non si può permettere di sbagliare anche la scelta dell’allenatore. Lotito dovrebbe fare tre mosse: mettere un presidente di garanzia, che sia empatico, rispettato e crei un clima positivo con la gente; chiamare Conceicao, allenatore di spessore e amato dalla piazza e allestire una squadra forte. Sappiamo che tutto questo è di difficile realizzazione, anche perché i passaggi due e tre sono legati: senza una rosa competitiva, il grande allenatore non arriva”.