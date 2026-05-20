Lazio, De Grandis (Sky): "Sarri andrà via. Al suo posto spero che non venga..."
Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare del futuro della panchina della Lazio, tra l'addio di Maurizio Sarri e i nomi emersi nelle scorse ore come potenziali sostituti.
UNA DOMANDA A LOTITO - "A Lotito chiederei: 'vale la pena tenere una società a dispetto di tutti?'. Se fossi Lotito cercherei di uscire in maniera dignitosa, è chiaro che oramai è tardi, anche per il suo interesse economico-finanziario. Se non vuoi vendere impegnati a fare un programma serio e condiviso".
IL FUTURO DI SARRI - "Sarri per me andrà via al 100%, le dichiarazioni incrociate tra Sarri e Lotito non lasciano dubbi. La prospettiva Napoli per Sarri è tanta roba, una squadra da scudetto. Se Sarri vuole fare un progetto duraturo e avere tempo, ti conviene fare un progetto lungo, stile Gasperini, con l’Atalanta".
IL FUTURO DELLA LAZIO - "Visto il problema con la tifoseria, almeno proverei a fare una scelta di cuore, il mio nome sarebbe Almeyda ma sembra vicino al Monterrey, spero non venga Gattuso. Bisogna pensare a un allenatore capace di lavorare con questo livello di giocatori, con questa squadra Conte non ci fa niente. Per il prossimo anno proverei a ripartire da Tavares, Provstgaard, Taylor, Rovella, Cataldi e Noslin".