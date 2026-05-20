Calciomercato Lazio | Allegri spinge per Gila: lo vuole ad ogni costo
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere a Milano o a Napoli (con la Laizo che aveva tentato un approccio consapevole di non poter andare a dama).
Il tecnico livornese nelle prossime ore incontrerà il Milan per definire il suo futuro e capire se ci sono i margini per proseguire in rossonero. All'interno della dirigenza, d'altronde, è in corso una rivoluzione. Tare andrà via, si valuterà la posizione di Furlani e potrebbero esserci altri importanti cambiamenti. La permanenza di Allegri passa per questo e per le sue richieste, tra le quali anche alcuni nomi di mercato che vorrebbe a ogni costo portare al Milan.
ALLEGRI VUOLE GILA - Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra questi ci sarebbe anche Mario Gila. Il centrale spagnolo piace da matti ad Allegri e lo vedrebbe perfetto nella sua difesa a 3. Il contratto di Gila è in scadenza nel 2027 e difficilmente potrà restare alla Lazio, nonostante le recenti parole del suo procuratore. Al di là della permanenza o no di Igli Tare, Allegri vorrebbe il classe 2000 spagnolo nella sua rosa e spera che la società possa accontentarlo.