Lazio, Pisacane può lasciare il Cagliari: in corsa c'è anche il Sassuolo
20.05.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Non è certa la permanenza di Fabio Pisacane al Cagliari. Dopo una stagione complessa, ma con la salvezza raggiunta, il tecnico può lasciare il club rossoblù, nonostante sia già scattato il suo rinnovo automatico (il suo contatto scadrà il 30 giugno 2027). Il suo profilo è molto apprezzato dal diesse della Lazio Fabiani per sostituire Maurizio Sarri, ma non solo. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, su di lui ci sarebbe anche il Sassuolo che in estate con ogni probabilità saluterà Grosso. Nel mirino dei neroverdi c'è pure Abate della Juve Stabia e Aquilani.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.