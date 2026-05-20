Lazio, Moretto: "L'Atalanta spinge per Sarri". La situazione
20.05.2026 13:50 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Maurizio Sarri è diviso tra Napoli e Atalanta. Il Comandante lascerà la Lazio nei prossimi giorni e attualmente partenopei e bergamaschi sono stati i primi a muoversi per assicurarsi l'arrivo del tecnico. Se inizialmente, però, i primi sembravano essersi portati in vantaggio, nelle ultime ore sarebbe arrivato una capovolgimento di fronte in favore dei nerazzurri. Secondo quanto svelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Sarri oggi sembrerebbe essere in trattativa avanzata con la Dea, con il nuovo direttore sportivo Giuntoli che starebbe spingendo per un suo arrivo a Zingonia.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.