Pedraza dice addio al Villarreal: "Vi devo tutto. Un giorno tornerò"

Alfonso Pedraza saluta il Villarreal: lascerà il club a fine stagione, alla scadenza del suo contratto. Ha già un accordo con la Lazio: arriverà a Formello per l'inizio del prossimo anno. Intanto il terzino spagnolo ha rilasciato un'ultima intervista di addio ai microfoni ufficiali della società. Di seguito le sue parole.

"Grazie al Villarreal sono l’uomo che sono oggi. Devo tutto a questa società, perché ha scommesso su di me fin da quando ero bambino. Me ne sono andato di casa giovanissimo e, dopo quindici anni passati qui, questa è la mia casa. Sono stato felicissimo e sono orgoglioso di aver legato così a lungo il mio nome a un solo club; noi calciatori, in fondo, tendiamo a cambiare squadra molto spesso. Essere stato qui è stato un vero privilegio".

"Amo questo club: ho dato tutto e ho ricevuto tutto. Ho solo parole di gratitudine per il Villarreal, per Fernando e per il Presidente, che mi hanno dato questa opportunità e mi hanno permesso di vivere un sogno. Per me questa è la vita. Parlo soprattutto dal punto di vista umano, per i valori che sono riusciti a trasmettermi. Conosco l’ambiente in ogni sua sfaccettatura: ho vissuto nel convitto delle giovanili, conosco i tutor. Sono cresciuto qui, facendo tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra. Non potrei chiedere di meglio. Questa società è stata il mio tutto. Credo di aver vissuto, per fortuna, una delle epoche d'oro del club. Sono un privilegiato e, se dovesi scegliere un momento memorabile, direi la vittoria dell'Europa League. È l’unico trofeo nella storia del club: un’esplosione di emozioni per la società e per i tifosi. Dopotutto, Villarreal è solo una piccola cittadina, ma siamo riusciti a portarla sul tetto d'Europa".

"Sto cercando di affrontare questo addio con la massima naturalezza. Credo che ogni cosa nella vita abbia un inizio e una fine. Voglio congedarmi dimostrando la professionalità di sempre, lavorando sodo fino all'ultimo giorno. Penso che il modo migliore per salutare la società e la tifoseria sia proprio questo: essere un professionista. Dopotutto, ho avuto la fortuna di essere uno dei capitani. Mi lascerò trasportare dalle emozioni. So che sarà una giornata intensa e che saluteranno anche altri compagni. Sarà comunque una bella festa, perché la squadra si è qualificata in Champions League. Abbiamo centrato l'obiettivo di lasciarci con il club nell'élite d'Europa; sarà un giorno felice per tutti".

"Quel che sarà, sarà. Ma tornerò sicuramente da queste parti, perché qui mi sono sempre sentito amato. Ho molti amici fuori dal mondo del calcio che vivono qui e voglio mantenere un legame con questa terra. Grazie infinite per tutto l’affetto che mi avete dimostrato. Per me è un orgoglio sapere che continuerete ad amare il Villarreal e spero che questa squadra possa regalarvi ancora migliaia di gioie, proprio come abbiamo fatto noi in questi ultimi anni".