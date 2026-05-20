Lazio, Pisacane prende quota: primo contatto con Fabiani
La Lazio dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore che possa prendere il posto di Maurizio Sarri. Il Comandante lascerà Formello per accasarsi tra Napoli e Atalanta e oggi non ci sono possibilità che lo scenario cambi. Nelle scorse ore il toto nomi ha tirato in ballo profili come Thiago Motta, Gennaro Gattuso, Fabio Grosso, Miroslav Klose, Raffaele Palladino, Dino Topmoller e Fabio Pisacane.
FABIANI CHIAMA PISACANE - Nel valzer di nomi, però, chi si sta prendendo la luce dei riflettori sembrerebbe essere proprio quest'ultimo. Artefice della salvezza con il Cagliari da esordiente, Pisacane è un nome particolarmente gradito al direttore sportivo Angelo Fabiani che, secondo quanto riportato da Alessio Buzzanca su Radio Laziale, nella giornata di ieri avrebbe avuto un primo contatto esplorativo con il tecnico napoletano. Per il momento non ci sarebbe nessuna trattativa in ballo, ma la chiamata del d.s. biancoceleste sarebbe l'ennesima conferma su un interesse concreto nei confronti dell'ex terzino.