Lazio, festa per l'addio di Pedro: i discorsi di Pedro e Lotito - FT & VD

AGGIORNAMENTO ORE 23.23 - Anche Pedro ha preso parola durante la sua cena d'addio: "È una giornata speciale, un giorno un po' triste perché finisce qui la mia storia alla Lazio". CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

AGGIORNAMENTO ORE 22.40 - Dopo il discorso, il patron Lotilo lascia Borgo Pigneto e l'evento.

AGGIORNAMENTO ORE 22.30 - Prende la parola Claudio Lotito che per Pedro usa parole al miele: "Ho voluto testimoniare la mia presenza per onorare un campione che rappresenta la storia del calcio e che incarna un modello di vita e un modello sportivo". CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 - Maurizio Sarri non sarà presente all'evento. Era atteso, ma il tecnico ha avuto dei problemi familiari che gli hanno impedito di presenziare all'evento organizzato dal calciatore spagnolo.

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Sono arrivati tutti i calciatori biancocelesti attesi per l'evento con Pedro. Attesa per Sarri che manca ancora all'appello.

AGGIORNAMENTO ORE 21.20 - Arrivano anche Cataldi, Dele Bashiru e Noslin. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 21.15 - Anche il presidente della Lazio Claudio Lotito è arrivato nella location dove si svolgerà la festa.

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - Ci siamo, arrivano anche gli ultimi compagni di squadra: Gigot, Provedel, Romagnoli, Marusic e Dia.

AGGIORNAMENTO ORE 20.25 - Squadra quasi al completo, ecco Nuno Tavares, Belahyane, Daniel Maldini, Zaccagni insieme alla moglie Chiara Nasti e Rovella con la compagna.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Arrivati anche Luca Pellegrini e Mario Gila insieme alle rispettive compagne e anche i portieri Furlanetto e Motta, oltre a Lazzari, Basic, Taylor e Hysaj. In tutto sono circa 100 gli invitati.

AGGIORNAMENTO ORE 19.58 - Anche Nobiltà Lazio ha omaggiato lo spagnolo con uno striscione: “Unico e immenso Pedro”.

AGGIORNAMENTO ORE 19.55 - Alla spicciolata iniziano ad arrivare i compagni di squadra: co sono Przyborek, Partic, Isaksen e Provstgaard.

AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - La fetsa si terrà in un noto locale della Capitale e, al suo arrivo, lo spagnolo ha ricevuto una targa da parte della Curva Maestrelli: "Al campione Pedro, con stima e affetto, i tifosi della Prima squadra della Capitale la S.S. Lazio 1900 applaudono i tuoi eccelsi trionfi mondiali e i futuri in maglia biancoceleste. La Roma ti ha tradito, la Lazio ti ha capito", firmato Curva Maestrelli.

Tutto pronto per festeggiare Pedro. Lo spagnolo, questa sera, festeggerà insieme a staff e compagni prima della sua ultima gara, sabato contro il Pisa all'Olimpico.

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