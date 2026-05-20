FORMELLO - Lazio, mezza squadra fuori: Sarri chiude tra squalifiche e infortuni
FORMELLO - La preparazione dell'ultima partita di campionato. Oggi la ripresa dopo i due giorni di riposo concessi, domani e venerdì le due sedute fissate alle ore 17 che precederanno la sfida con il Pisa. Sarri senza gli squalificati e gli infortunati: fermati per un turno dal giudice sportivo Rovella (espulso nel derby), più Taylor e Tavares, ammoniti da diffidati domenica scorsa.
Out Zaccagni, Patric e valutazioni in corso su Cataldi, alle prese con la pubalgia. A centrocampo, vista l'emergenza in regia, potrebbe essere accentrato Basic. Dall'inizio o in corsa cercano spazio quindi Belahyane e Przyborek, finora mai presi in considerazione dal tecnico. Il polacco spera nell'esordio. Davanti Pedro verso una maglia dall'inizio, Sarri potrebbe concedergliela nella gara dei saluti.
Le altre sono scelte prettamente tecniche, ballottaggi da risolvere a cuor leggero con nemmeno un obiettivo in palio. Cancellieri o Isaksen a destra, centravanti uno tra Noslin, Dia e Maldini (l'olandese in leggero vantaggio). In difesa torna Romagnoli, con ogni probabilità da schierare in coppia con Provstgaard. Gila non è al meglio, era dolorante al massimo già nel secondo tempo della finale contro l'Inter. In porta confermato Furlanetto, Motta è ai box per problemi muscolari.