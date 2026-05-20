Lazio, Lotito e l'attacco di Tommaso Paradiso: la replica del patron
20.05.2026 18:40 di Simone Locusta
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Il Presidente della Lazio e Senatore di Forza Italia Claudio Lotito, intercettato dai cronisti alla buvette di Montecitorio, è intervenuto sui temi caldi di queste ore tra futuro di Sarri, del club e la lettera del cantautore di fede biancoceleste Tommaso Paradiso pubblicata questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. In merito a quest'ultimo punto, ecco di seguito le parole riportate da askanews.it:
“Io non leggo niente, non ascolto la musica, non ho tempo. Dormo tre ore a notte e lavoro 21 ore al giorno. Paradiso? Non so chi sia”.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.