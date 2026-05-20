Lazio, Ravezzani: "Sarri è perfetto per il Napoli. Il suo vittimismo..."
20.05.2026 18:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
AI microfoni di Tuttomercatoweb.com, Fabio Ravezzani ha detto la sua sul possibile futuro di Maurizio Sarri, ormai a un passo dal lasciare la Lazio. Questo il suo pensiero:
"Sarri? Allenare il Napoli a livello di prestigio, soprattutto dopo una stagione deludente, rappresenta molto. Inoltre anche certe sfumature di carattere sembrano perfette, dato il vittimismo di Sarri spesso ricalca anche il vittimismo di una parte di Napoli. Anche l'Atalanta ormai è diventata nobile, ma il fascino partenopeo rimane. Credo che alla fine Sarri possa propendere proprio per quello".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.