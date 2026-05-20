Lazio, Petrucci (Sky): "Romagnoli, Gila e Zaccagni: ecco chi andrà via"

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Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro sul futuro della rosa della Lazio partendo da Sarri, fino ad arrivare a quello dei singoli calciatori.

SARRI - "Attraversare senz’acqua il deserto come ha detto lui non era facile. Probabilmente sabato sarà la sua ultima partita con la Lazio, lo sta seguendo l’Atalanta e lo sta cercando una squadra che ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 e farà la Champions come il Napoli. Sarri con tutte le difficoltà ha fatto bene. Cosa gli chiederei? Se ripensandoci si è pentito quest’estate di aver detto sì alla Lazio sapendo come era finita l’ultima volta perché i motivi familiari sono stati buona parte dei motivi che lo hanno spinto via, ma c’erano state anche tensioni serie. Lui secondo me ti risponderebbe di no".

IL FUTURO DEI SINGOLI - "Maldini torna all’Atalanta, anche Hysaj andrà via. Pedro ha salutato e andrà via. Bisogna concentrarsi ora su quelli a scadenza 2027 perché sono tanti. Cessioni onerose? Vediamo il caso di Tavares, ma in altre zone del campo puoi monetizzare di più. Vendere Zaccagni? Esiste anche questa possibilità. Non credo che nessuno in rosa, forse tranne Taylor, può arrivare alle cifre del cartellino come nel caso di Castellanos e Guendouzi. Qualche sondaggio è stato fatto per Isaksen e qualcosa con lui puoi monetizzare".

ROMAGNOLI - "Romagnoli non rinnova, se resta vediamo, potrebbe arrivare anche a scadenza. Rimane la promessa fatta con Mancini però poi vediamo. La Lazio aveva chiesto poco meno di 10 milioni a gennaio".

GILA - "Gila non rinnova neanche lui, la volontà della Lazio è quella di trovare un acquirente ma il pallino ce lo ha Gila e non è scontato che parta quest’anno, ma potrebbe arrivare a scadenza. Per Gila le offerte sono tante, poi ti devi mettere d’accordo con la Lazio, ma ha un anno di contratto e non puoi alzare troppo la cifra, ma ipotesi di rinnovo non ci sono in più c’è il 50% da dare al Real Madrid".