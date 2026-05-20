Pedraza saluta il Villarreal: lo aspetta la Lazio. Ecco il suo ultimo regalo
20.05.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Contro l’Atletico Madrid, Alfonso Pedraza giocherà la sua ultima partita con la maglia del Villarreal. A fine stagione, alla fine del suo contratto con il club spagnolo, si unirà alla Lazio a parametro zero. Per questo, il terzino ha fatto un ultimo regalo d'addio a tutti i suoi compagni di squadra recapitandogli delle bottiglie d’olio d’oliva ‘Campos de Oro’.
"Dopo tanti anni trascorsi insieme nel Villarreal, posso solo dirvi grazie. Grazie per tutti questi anni condivisi, per l'affetto, gli insegnamenti e ogni momento vissuto dentro e fuori dal campo. Porto con me ricordi meravigliosi che faranno parte di me per sempre. Con tanto affetto, oggi voglio regalarvi un pezzetto della mia terra. Grazie di cuore”, si legge nel biglietto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.