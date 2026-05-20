Lazio, Barraco racconta: "Con la Primavera abbiamo fatto un gran lavoro..."

Dalla Lazio alla Sicilia. È la storia di Dario Barraco, ex vice di Sanderra nella Primavera biancoceleste che ora allena il Marsala U19. Ai microfoni di Gazzetta Regionale, il tecnico è tornato sulla sua esperienza a Formello. Di seguito le sue parole.

"Ho seguito la Lazio. Sono stato lì due anni e mezzo e abbiamo ottenuto grandi risultati: la promozione dalla Primavera 2, la Supercoppa a Marassi, poi l’anno dopo la semifinale Scudetto e la semifinale di Coppa Italia. Sono cose che per decenni non erano accadute. Ancora oggi ringrazio chi mi ha dato quella possibilità, in primis Stefano Sanderra e poi tutta la società. Sono contento di essermi messo in mostra".

"Il vero lavoro di una Primavera è sfornare giocatori. Penso a Floriani, Crespi, Milani, Ruggeri, Renzetti, Sardo, Dutu e tanti altri calciatori che ora sono nel professionismo. A Marsala ho lavorato alla stessa maniera. Non bisogna lamentarsi di ciò che si ha, ma dare tutto per tirare fuori il meglio da quello che c'è a disposizione".