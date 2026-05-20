Lazio, bilancio in equilibrio contro il Pisa: i precedenti all'Olimpico
Allo stadio Olimpico, la Lazio si prepara a chiudere la prorpia stagione contro il Pisa. Reduci dal doloroso ko nel derby e ormai fuori dalle prime otto posizioni in classifica, i biancocelesti affronteranno senza grandi motivazioni l'ultima sfida di campionato, trovandosi di fronte la formazione allenata da Hiljemark, già retrocessa aritmeticamente in Serie B da qualche settimana.
Nei precedenti casalinghi contro i toscani, il bilancio è in perfetta parità: in tre scontri, infatti, sono arrivati un successo, risalente al maggio 1989, un pareggio e una sconfitta. Pari anche i gol realizzati, uno per parte. Di seguito tutti gli i numeri nelle partite tra le due squadre.
Precedenti totali: 17 (4 vittorie Lazio, 9 pareggi, 4 vittorie Pisa)
Ultima vittoria Lazio: 0-1 (05.05.1991)
Ultima vittoria Pisa: 3-0 (07.06.1987)
Ultimo pareggio: 0-0 (30.10.2025)
Gol totali Lazio: 12
Gol totali Pisa: 15