Lazio, bilancio in equilibrio contro il Pisa: i precedenti all'Olimpico

20.05.2026 17:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Fonte: sslazio.it
Lazio, bilancio in equilibrio contro il Pisa: i precedenti all'Olimpico

Allo stadio Olimpico, la Lazio si prepara a chiudere la prorpia stagione contro il Pisa. Reduci dal doloroso ko nel derby e ormai fuori dalle prime otto posizioni in classifica, i biancocelesti affronteranno senza grandi motivazioni l'ultima sfida di campionato, trovandosi di fronte la formazione allenata da Hiljemark, già retrocessa aritmeticamente in Serie B da qualche settimana.

Nei precedenti casalinghi contro i toscani, il bilancio è in perfetta parità: in tre scontri, infatti, sono arrivati un successo, risalente al maggio 1989, un pareggio e una sconfitta. Pari anche i gol realizzati, uno per parte. Di seguito tutti gli i numeri nelle partite tra le due squadre.

Precedenti totali: 17 (4 vittorie Lazio, 9 pareggi, 4 vittorie Pisa)

Ultima vittoria Lazio: 0-1 (05.05.1991)

Ultima vittoria Pisa: 3-0 (07.06.1987)

Ultimo pareggio: 0-0 (30.10.2025)

Gol totali Lazio: 12

Gol totali Pisa: 15

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.