Lazio | Thiago Motta tra i nomi in pole per il post Sarri: i numeri del tecnico

La separazione tra Maurizio Sarri e la Lazio sembra essere ormai solo una formalità. Si attende la conclusione del campionato, dopo la sfida contro il Pisa il tecnico toscano chiuderà con molta probabilità la sua storia con l'aquila sul petto. La società apre i casting, sono già trapelati i primi nomi in lizza per sostituire Sarri e uno di questi è quello di Thiago Motta.

PROFILO - Allenatore risoluto, 44 anni ad agosto, con idee ben precise e che è in grado di adattarsi al gioco dell'avversario. Non gli piace definire il suo stile di gioco: "Calcio posizionale o calcio relazionale? Faccio fatica a definire una cosa e l’altra, penso che il nostro gioco sia un misto di questi due aspetti", queste sue parole del febbraio 2024 sintetizzano al meglio le qualità del suo Bologna e la capacità di non fossilizzarsi su dogmi e definizioni. Motta predilige il 4-2-3-1, è così che ha portato i felsinei nell'Europa che conta. La stagione del grande salto sulla panchina della Juventus, però, non gli ha dato le stesse soddisfazioni...

I NUMERI - La sua carriera da allenatore parte dall'U19 del PSG, ma è in Serie A che inizia la vera gavetta. Dopo una prima esperienza negativa alla guida del Genoa, con appena 10 presenze in panchina l'ottobre e il dicembre 2019, è alla guida dello Spezia che iniziano a intravedersi le qualità del tecnico italo-brasiliano, portando il club ligure al 16esimo posto al termine della stagione. Poi nel biennio al Bologna, condite da 76 panchine e una media di 1,76 punti, è sbocciato definitivamente garantendosi il salto alla Juventus. La sua avventura a Torino però si è conclusa a marzo 2024, 8 mesi dopo dall'inizio del ritiro estivo.

ASCESA, FALLIMENTO E VOGLIA DI RIVALSA - A volte non si tratta di fare il passo più lungo della gamba, il salto dal Bologna alla Juventus è stato più che meritato per Thiago Motta. Le difficoltà riscontrate a Torino vanno oltre la tecnica e la tattica, la Juventus è un club che non può aspettare e anche i suoi successori (Tudor e Spalletti) non hanno allenato senza difficoltà. Thiago Motta non allena da marzo 2025, da oltre un anno. Tudor lo sostituì sulla panchina bianconera per traghettare la Juventus fino alla fine della stagione e per una parte di quella successiva. Ora è pronto per tornare ad allenare e seppur la piazza biancoceleste non sia delle più semplici, potrebbe trovare terreno fertile per tornare a imporre le sue idee e costuire un ciclo, un po' come a Bologna. Per il momento è prematuro parlare di campo, ma il nome di Motta, così come quello degli altri, è una suggestione da tenere in considerazione. Ma occhio alla concorrenza.