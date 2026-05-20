Lazio, è il giorno di Pedro: la Maestrelli lo omaggia con una targa - FT & VD
AGGIORNAMENTO ORE 20.25 - Squadra quasi al completo, ecco Nuno Tavares e anche Zaccagni insieme alla moglie Chiara Nasti.
AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Arrivati anche Luca Pellegrini e Mario Gila insieme alle rispettive compagne e anche i portieri Furlanetto e Motta, oltre a Lazzari, Basic, Taylor e Hysaj. In tutto sono circa 100 gli invitati.
AGGIORNAMENTO ORE 19.58 - Anche Nobiltà Lazio ha omaggiato lo spagnolo con uno striscione: “Unico e immenso Pedro”.
AGGIORNAMENTO ORE 19.55 - Alla spicciolata iniziano ad arrivare i compagni di squadra: co sono Przyborek, Partic, Isaksen e Provstgaard.
AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - La fetsa si terrà in un noto locale della Capitale e, al suo arrivo, lo spagnolo ha ricevuto una targa da parte della Curva Maestrelli: "Al campione Pedro, con stima e affetto, i tifosi della Prima squadra della Capitale la S.S. Lazio 1900 applaudono i tuoi eccelsi trionfi mondiali e i futuri in maglia biancoceleste. La Roma ti ha tradito, la Lazio ti ha capito", firmato Curva Maestrelli.
Tutto pronto per festeggiare Pedro. Lo spagnolo, questa sera, festeggerà insieme a staff e compagni prima della sua ultima gara, sabato contro il Pisa all'Olimpico.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.