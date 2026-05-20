NEWS | Caressa: "Money Road? Vedrei bene Di Canio e Bergomi..."
20.05.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Fabio Caressa è pronto a condurre la seconda edizione di Money Road, lo show Sky Original che prenderà il via giovedì 21 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW. Ai microfoni di Leggo Caressa ha presentato il programma: “È come una serie tv, ci sarà un colpo di scena a puntata e un finale assolutamente a sorpresa"... <<< CARESSA >>>
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