NEWS | Caressa: "Money Road? Vedrei bene Di Canio e Bergomi..."

20.05.2026 18:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Caressa: "Money Road? Vedrei bene Di Canio e Bergomi..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Caressa è pronto a condurre la seconda edizione di Money Road, lo show Sky Original che prenderà il via giovedì 21 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW.  Ai microfoni di Leggo Caressa ha presentato il programma: “È come una serie tv, ci sarà un colpo di scena a puntata e un finale assolutamente a sorpresa"... <<< CARESSA >>>

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide