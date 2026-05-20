Di Matteo: "L'esordio con la Lazio un sogno che si è avverato" - VIDEO
20.05.2026 21:15 di Simone Locusta
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Roberto Di Matteo, ex calciatore della Lazio, ha parlato dei momenti migliori della sua carriera durante l'intervista rilasciata all'ex portiere del Chelsea Petr Cech. Tra i più importanti Di Matteo cita proprio l'esordio con l'aquila sul petto. Di seguito le sue parole.
"Momenti migliori in carriera? Uno è stato sicuramente il debutto con l'Italia, è il sogno di ogni calciatore rappresetare la propria Nazionale. Poi la mia prima partita con la maglia della Lazio: venendo da una piccola cittadina in Svizzera poter giocare in Serie A per la Lazio è stato un sogno che si è avverato".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.