Lazio, Pedro: "Finisce qui. Lasciare questa maglia mi pesa, ma..."

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Pedro dice addio alla Lazio. In occasione della cena organizzata con giocatori e membri dello staff di Sarri, la leggenda spagnola ha preso parola davanti a tutti i presenti, ricordando i suoi cinque anni in biancoceleste e augurando il meglio al club e ai suoi componenti.

"È una giornata speciale, un giorno un po' triste perché finisce qui la mia storia alla Lazio, ma allo stesso tempo felice perché sono molto contento di essere qui con tutti voi. Ho condiviso tutti questi anni insieme a voi ragazzi, e mi avete sempre trattato nel migliore dei modi possibili. Mi avete fatto sentire molto importante, e questo per me vale tantissimo. Auguro sempre il meglio a tutti voi e alla Lazio. Grazie per essere qui, ai familiari e a ognuno di voi: per me è davvero molto speciale".

"Non voglio parlare troppo, ma auguro il meglio a questa famiglia. Sono sicuro che resterà sempre qualcosa di mio anche qui. Ho avuto la fortuna di vivere tanto questa maglia, e lasciarla mi pesa. Però me ne vado con la testa alta, perché ho dato tutto. Mi avete sempre fatto sentire un giocatore importante, e questa per me è una famiglia vera. Sento tanto rispetto e tanta stima per questo gruppo.

La festa adesso non finisce, inizia. C'è anche da ballare. Grazie a tutti quelli che hanno organizzato questa serata. Spero che vi stiate godendo questo momento insieme a me. Grazie mille a tutti e forza Lazio".