Ex Lazio | Inzaghi torna in Serie A? Fabrizio Romano fa chiarezza
Fabrizio Romano scioglie ogni dubbio sul futuro di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore è circolata la voce di un possibile ritorno in Serie A dell'ex tecnico di Lazio e Inter, accostato alla panchina del Napoli per rimpiazzare l'uscente Conte. Sul proprio canle Youtube, il giornalista esperto di calciomercato ha fatto chiarezza, smentendo la possibilità che Inzaghi lasci l'Al Hilal:
"In tanti mi avete chiesto di un contatto fra Simone Inzaghi e il Napoli: posso dirvi che oggi Simone non parla con nessuno, è completamente concentrato sull'ultima giornata del campionato arabo e di sorpassare in extremis l'Al Nassr di CR7. Quindi oggi non parla con nessuno e non fa trattative, oggi il discorso Inzaghi-Napoli non è in piedi: ad oggi non risultano contatti, chiamate e trattative concrete. Vediamo cosa accadrà con Sarri fra Napoli e Atalanta invece".