Lazio, occasione per Przyborek? Sarri può farlo esordire contro il Pisa
RASSEGNA STAMPA - Una chance tanto attesa. Nell'ultima di campionato contro il Pisa, Adrian Przyborek potrebbe avere compiere finalmente compiere il suo esordio con la Lazio. Arrivato a gennaio dal Pogon Szcsecin, il classe 2007 non è stato mai utilizzato da Sarri, disputando solamente 71 minuti nel derby giocato con la Primavera biancoceleste. Nessuno sprazzo di talento in quello spezzone, servito solamente a fargli riassaporare il campo dopo mesi di panchina.
Ora l'occasione, fornita dall'emergenza a centrocampo. Sabato sera, all'Olimpico, non ci sarà Rovella, squalificato per un turno per il rosso contro la Roma, così come Patric e Cataldi, alle prese con i rispettivi infortuni. Sarri non avrà a disposizione alcun play e il probabile adattamento di Basic in cabina di regia lascerà un posto vacante al suo fianco, da aggiungere a quello lasciato vuoto da Taylor, diffidato e ammonito nella stracittadina.
Oltre a Dele-Bashiru, sicuro di partire dal primo minuto, rivendica una maglia da titolare anche Belahyane. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, anche Przyborek può sfruttare le numerose defezioni a centrocampo per centrare la sua prima presenza con la Lazio, anche a gara in corso. Pagato 4.5, il baby polacco non è mai stato visto all'opera in Prima Squadra. Questa potrebbe essere l'occasione giusta.