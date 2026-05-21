"In campo i giocatori si cacano sotto": Lotito duro contro la squadra
21.05.2026 08:00 di Christian Gugliotta
Un fiume in piena. Nelle scorse ore Claudio Lotito ha parlato a ruota libera, riservando parole dure a tutti in casa Lazio. Intercettato dai cronisti presenti a Montecitorio, il patron biancoceleste ha criticato anche l'atteggiamento messo in campo dalla squadra durante la finale di Coppa Italia, parlando così:
"Che cosa ha fatto l’Inter per vincere? Abbiamo fatto tutto noi. Se i giocatori avessero gli attributi che ho io sarebbe già finita la partita, non c’è storia per nessuno. Il problema è che quando vanno in campo si cacano sotto...".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.