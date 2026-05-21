Lazio, Sarri assente alla festa di Pedro: ecco il motivo
21.05.2026 03:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Unico assente insieme al diesse Fabiani. C’erano tutti alla festa di addio di Pedro, dai compagni di squadra allo staff. Mancava però il Comandante, Maurizio Sarri, lui che l’ha voluto e portato alla Lazio dalla Roma. Come raccolto dalla nostra redazione, il tecnico non è potuto essere presente alla serata per motivi personali.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.