Calciomercato Lazio | Diogo Leite torna di moda: pronto un nuovo assalto
RASSEGNA STAMPA - Il mercato estivo si avvicina e in casa Lazio c'è aria di cambiamento. Tra chi è in scadenza e chi vuole partire, sono diversi i giocatori che possono dire addio in estate e sarà necessario intervenire quando prima con delle operazioni in entrata per rimpiazzarli. Per la difesa, Fabiani si è assicurato già a gennaio Pedraza dal Villareal a parametro zero, ma ora può tornare di moda un nuovo giocatore in scadenza.
Si tratta di Diogo Leite, centrale difensivo già finito nel mirino dei biancocelesti a gennaio, prima che la trattativa sfumasse a causa dei suoi agenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il portoghese ha salutato ufficialmente l'Union Berlino e adesso potrebbe ora riaprire alla pista Lazio, che nelle prossime potrebbe tornare a corteggiarlo.