Lazio, Furlanetto si prende il finale di stagione: titolare anche con il Pisa
RASSEGNA STAMPA - Tra le poche note positive del finale di stagione della Lazio c’è Alessio Furlanetto. Il giovane portiere ha debuttato nel derby dopo oltre due anni senza presenze ufficiali, mettendosi in mostra con diversi interventi importanti, pur senza poter evitare i gol di Mancini.
Sabato contro il Pisa sarà ancora titolare, visto l’infortunio di Edoardo Motta, fermato da una lesione muscolare. Come ricorda il Messaggero, Furlanetto è il quarto portiere utilizzato dalla Lazio in questa stagione dopo Provedel, Mandas e Motta, un dato record che, oltre al problema infortuni di quest'anno, evidenzia anche il buon lavoro dei preparatori dei portieri Massimo Nenci e Cristiano Viotti.
Per il classe 2002 si tratta di una piccola rivincita: un anno fa, con Baroni in panchina, non trovava spazio nemmeno nelle partitelle. Intanto a Formello resta fiducia sulla cessione di Mandas al Bournemouth, che potrebbe chiudersi con un piccolo sconto rispetto ai 17 milioni concordati a gennaio.