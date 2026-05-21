Lazio, Lotito: "Il derby? Prendi due gol su angolo. In campo mica ci vado io"
21.05.2026 09:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
L'aria in casa Lazio non è mai stata così pesante. Risuonano potenti le dichiarazioni pronunciate nelle scorse ore da Claudio Lotito che, ai microfoni di Montecitorio, ha avuto una parola per tutti. Tifosi, squadra e allenatore, il patron biancoceleste ha criticato tutti, continuando ad alimentare il fuoco della tensione che da mesi avvolge Formello.
Interrogato sulla sconfitta nel derby, Lotito ha avuto da ridire sui gol subiti e ha affermato: "Prendi un gol da calcio d’angolo e poi il secondo uguale, ma vuoi mettere qualcuno che marca? In campo mica ci vado io...".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.