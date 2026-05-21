Lazio, per la panchina si guarda anche all'estero: avanza l'ipotesi outsider

21.05.2026 10:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, per la panchina si guarda anche all'estero: avanza l'ipotesi outsider

RASSEGNA STAMPA - Un groviglio di dubbi e possibilità avvolge il futuro della Lazio. Di certo c'è solo che Maurizio Sarri lascerà Formello al termine della stagione, ma sul suo sostituto risulta ancora difficile sbilanciarsi. Tanti i nomi circolati nelle ultime ore, dall'Italia e dall'estero, e la sensazione è che anche la prossima destinazione di Mau possa fare da spartiacque, come il primo tassello di un domino destinato a ridisegnare diverse panchine della Serie A.

Guardando oltre i nostri confini, circolano i nomi di due ex come Sergio Conceicao e Matias Almeyda. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, è più probabile una soluzione legata a un outsider che non abbia legami col passato. Un profilo nuovo, che possa lavorare con una rosa composta da giovani, magari anche loro stranieri.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.