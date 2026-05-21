Lazio, un allenatore si propone per la panchina. Ma Fabiani...
21.05.2026 10:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Il futuro della panchina della Lazio è un rebus: tanti nomi, poche certezze. Le uniche si ritrovano in Sarri che si separerà nuovamente dalla società biancoceleste e, come fa sapere il Messaggero, nella disponibilità che - tramite il suo agente Riso - avrebbe dato Raffaele Palladino a sedersi sulla panchina capitolina.
L'attuale tecnico dell'Atalanta sembra uno dei candidati più accessibili, ma il ds Fabiani spinge per un altro emergente, Fabio Pisacane. L'allenatore del Cagliari, però, non scalda particolarmente una tifoseria ormai esasperata dai risultati e dalla gestione societaria.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.