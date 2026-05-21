GOSSIP | Sinner si sposa? Laila Hasanovic fa sognare i fan
21.05.2026 11:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
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Anche Laila Hasanovic, la bellissima modella fidanzata con Jannik Sinner, ha sfilato sul tappeto rosso di Cannes in occasione del Festival del Cinema. E la sua apparizione ha mandato in fibrillazione i fan del re del tennis mondiale. La modella, spiega ancora Today.it, si è infatti presentata sulla Croisette con un abito lungo da gran sera in total white, e non è sfuggito un dettaglio... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > SINNER <
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.