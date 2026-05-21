Lazio, Cardone: “Lotito, è caos disorganizzato: non c’è più nulla di razionale”

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Le dichiarazioni di Lotito sui tifosi della Lazio, sui calciatori e su Sarri al centro del consueto intervento di Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole: “Le dichiarazioni di Lotito? Quelle parole, per forma e contenuto, producono una ferita. Parla di ente morale che però contrasta con quel linguaggio e quelle offese nei confronti dei tifosi della Lazio e dei giocatori. Siamo in un caos disorganizzato”.

“Il primo pensiero che ho fatto è che queste parole vengono pronunciate da un senatore della Repubblica. Questa è una situazione che di razionale non ha più nulla. In questo astio, ormai radicato e reciproco, ha perso ogni forma di freni inibitori. Il rapporto con la tifoseria è completamente irrecuperabile e ogni volta che parla è uno sfogo contro”.

“Lotito aveva già parlato in un certo modo dei calciatori e non pensate che tutti loro hanno fatto finta di niente. Quella telefonata aveva colpito molto nello spogliatoio, anche se non ci sono state reazioni eclatanti”.