Calciomercato Lazio | Rifiutata un'offerta per Doumbia: il retroscena
21.05.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - È in chiusura il trasferimento di Issa Doumbia dal Venezia allo Sporting Lisbona. Il centrocampista si unirà al club portoghese per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Nei mesi scorsi, però, il classe 2003 era stato valutato dalla Lazio: come riportato da Tuttomercatoweb.com, la società biancoceleste aveva anche presentato un'offerta da 14 milioni, rifiutata però dal club veneto. Doumbia era stato identificato come sostituto di Guendouzi, salvo poi ripiegare su Taylor. Ora lascerà l'Italia e inizierà una nuova fase della sua carriera.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.