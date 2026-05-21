Lazio, Lotito cerca finanziatori per il Flaminio: nel mirino gli USA
RASSEGNA STAMPA - C’è stato spazio anche per un riferimento al Flaminio nelle tante parole pronunciate ieri da Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, tra un attacco ai tifosi e uno ai giocatori senza trascurare neanche l’allenatore, ha parlato anche del progetto per il nuovo stadio.
“Io sto lavorando per la Lazio, sto finendo l'Academy, sto quotando la società al Nasdaq di New York che capitalizzerà un miliardo e mezzo, ho presentato il piano per il nuovo stadio di proprietà, che ci farà arrivare a 3 miliardi” ha affermato Lotito. Che poi ha continuato: “Con il naming del nuovo impianto ricaviamo 15 milioni l'anno e in 15 anni significano 225 milioni di euro e si è ripagato”.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, starebbero in tal senso andando in scena riunioni fiume con la Lazio alla ricerca di finanziatori americani che possano aiutare nella costruzione dello stadio Flaminio, sempre aspettando l’eventuale via libera definitivo.