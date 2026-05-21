Sarri pronto all’addio alla Lazio. E vuole portare con sé tre giocatori
RASSEGNA STAMPA - Novanta minuti e poi sarà addio. È ormai segnato il destino di Maurizio Sarri, pronto a lasciare per la seconda volta la panchina della Lazio dopo una stagione estremamente travagliata.
Il tecnico biancoceleste è al momento diviso tra Napoli e Atalanta, mentre Lotito aspetta proprio l’addio di Sarri per provare ad accelerare il casting per il nuovo allenatore della Lazio, il quinto in poco più di due anni.
Intanto, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, Sarri “vorrebbe portare con sé ovunque” tre calciatori dell’attuale rosa della Lazio. Si tratta di Provedel, Gila e Romagnoli, anche se quest’ultimo si era già promesso all’Al-Sadd. Ci sarebbe poi anche da fare i conti con l’eventuale resistenza di Lotito, che dovrebbe però allo stesso tempo fare i conti con la scadenza dei tre contratti fissata al 2027.