Lazio, Sarri lascia la Serie A? Tentativo del Fenerbahce, ma...
21.05.2026 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si decide il futuro di Maurizio Sarri. I prossimi giorni saranno decisivi non più per capire se resterà alla Lazio, ma per dove allenerà l'anno prossimo. È ormai sicuro il suo addio a Formello, il secondo della sua carriera. Lascerà la Capitale probabilmente per rimanere in Serie A, visto il pressing di Napoli e Atalanta. Sceglierà una di queste due squadre, salvo sorprese o nuovi inserimenti.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, però, per Mau ci sarebbe stato un tentativo anche del Fenerbahce: un emissario ha chiesto la sua disponibilità per trasferirsi all'estero. Dovrebbe prendere il posto di Domenico Tedesco, esonerato il mese scorso. Ma ormai è troppo tardi: continuerà ad allenare in Italia, basta solo decidere dove.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.