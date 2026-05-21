Lazio, Almeyda non sarà il nuovo allenatore: ha firmato per un'altra squadra
21.05.2026 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Matias Almeyda non sarà il nuovo allenatore della Lazio. L'ex centrocampista argentino, come riportato da Fabrizio Romano, ha firmato un contratto di due anni con il Monterrey, squadra di massimo livello in Messico. Il nome di Almeyda in questi giorni era stato accostato anche ai biancocelesti come potenziale sostituto di Sarri.
🚨🇲🇽 Matías Almeyda signed his contract as new Monterrey head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026
2-year contract for Almeyda at Monterrey, announcement to follow.
Back to Mexico after he won 4 titles at Chivas before joining AEK Athens and SevillaS pic.twitter.com/vPhGzfUdN5
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.