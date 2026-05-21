Lazio, Almeyda non sarà il nuovo allenatore: ha firmato per un'altra squadra

21.05.2026 15:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Almeyda non sarà il nuovo allenatore: ha firmato per un'altra squadra
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Matias Almeyda non sarà il nuovo allenatore della Lazio. L'ex centrocampista argentino, come riportato da Fabrizio Romano, ha firmato un contratto di due anni con il Monterrey, squadra di massimo livello in Messico. Il nome di Almeyda in questi giorni era stato accostato anche ai biancocelesti come potenziale sostituto di Sarri

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.