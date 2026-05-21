Lazio, un patch speciale sulla maglia per l'addio di Pedro: i dettagli - FOTO

21.05.2026 15:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, un patch speciale sulla maglia per l'addio di Pedro: i dettagli - FOTO
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La Lazio sabato sera dirà addio a Pedro. La leggenda spagnola arrivata nel 2021, dopo un insolito trasferimento dalla Roma, contro il Pisa indosserà per l'ultima volta la maglia biancoceleste, dopo un'avventura durata cinque anni e che lo ha visto giocare 208 partite (meno solo del Barcellona), segnare 38 gol e servito 19 assist. Per l'occasione la Lazio non solo, in accordo con Fantacalcio.it, farà premiare Pedro da un fantallenatore, ma scenderà in campo anche con una patch dedicata in cui viene rappresentato la figurina di Pedro in versione 'Fantacalcio'. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.