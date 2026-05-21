Lazio, Dalla Palma: "Lotito? Parole offensive. Sta esasperando la situazione"
Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sulle parole di Claudio Lotito sui tifosi e sulla squadra, pronunciate nella serata di ieri davanti a Montecitorio.
"Quando pensi di aver toccato il fondo c'è ancora da scavare. Quelle di Lotito sono dichiarazioni inutili che esasperano la situazione. Parla di un anno andato male, ma sono tre le stagioni che la Lazio va male. Il trend della squadra sul campo si è stabilito ed è destinato ad abbassarsi ulteriormente. Parla di una Lazio che diventerà immortale, il problema è non farla morire prima che lo diventi".
"Oggi è un altro giorno che allontana sempre più Sarri dalla Lazio. Un allenatore che andava tenuto a tutti i costi per sperare di essere competitivi. Da sei o sette anni si parla di Academy, di chiesa, di ambizioni di squadra di vertice e oggi si parla del Flaminio. Non mi aspettavo un Lotito che potesse andare incontro alla gente, ma quanto meno che fosse meno offensivo".