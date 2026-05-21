Lazio, Castellanos omaggia Pedro: il post social del Taty - FT
21.05.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Sabato contro il Pisa Pedro scenderà in campo con la maglia della Lazio per l'ultima volta. Dopo anni intensi lo spagnolo sta per mettere fine alla sua esperienza nella Capitale e sono tantissimi i compagni, ma anche gli ex, che in queste ore gli stanno mandando bellissimi messaggi.
Tra questi c'è anche quello del Taty Castellanos che ha così scritto sui socisl: "Che piacere aver condiviso questi momenti con te, amico mio. Ti auguro tutto il meglio per il futuro... Voglio molto bene a te e alla tua famiglia".
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