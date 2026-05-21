"Persona rara, campione vero", il saluto di Zaccagni a Pedro - FT
21.05.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Quella di sabato non sarà una gara come le altre per Pedro che, per l'ultima volta, scenderà in campo all'Olimpico con la maglia della Lazio. Lo spagnolo è pronto a dire addio alla Capitale e ha già salutato i tifosi con una commovente lettera.
Tanti anche i compagni che hanno voluto inviargli un messaggio tra cui non poteva mancare quello del capitano Mattia Zaccagni: "Persona rara, campione vero. Grazie Pedro!", queste le parole del numero dieci.
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